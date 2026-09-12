Диетолог объяснила, почему хочется есть ночью

Идеальный ужин для хорошего сна состоит из легкоусвояемого белка и зелёных овощей — рыбы, индейки, куриной грудки, омлета, творога и таких овощей, как брокколи, шпинат и огурцы.
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