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Руслан Сулейманов: «Я остаюсь совладельцем «Тенниси» и ее продукта. Возглавить другой проект? Это невозможно»

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о возможном уходе из «Тенниси». Ранее букмекерская компания приостановила прием ставок в России.

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