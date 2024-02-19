Генпрокуратура РФ подала иск о возвращении государству завода в Иванове

ТАСС/Сергей Бобылев Российская генпрокуратура через суд потребовала вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого машиностроения, следует из документов, размещенных на сайте арбитражных судов.
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