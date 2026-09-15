Спрос на стоматологов в России

Российские частные и государственные клиники столкнулись с нехваткой врачей-стоматологов - ортодонтов, детских стоматологов и имплантологов, сообщил директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании Eurokappa Эмелин Шевчук.
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