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Спрос на стоматологов в России

Спрос на стоматологов в России

Российские частные и государственные клиники столкнулись с нехваткой врачей-стоматологов - ортодонтов, детских стоматологов и имплантологов, сообщил директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании Eurokappa Эмелин Шевчук.

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