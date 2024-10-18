Умяров назвал сильнейшего футболиста РПЛ: «Пожалуй, это самый топовый игрок нашей лиги на сегодня»

Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров накануне матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» назвал нападающего «быков» Джона Кордобу и полузащитника Эдуарда Сперцяна одними из самых неудобных соперников в чемпионате.
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