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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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FT призывает армии Запада догонять Украину по использованию ИИ

FT призывает армии Запада догонять Украину по использованию ИИ

Financial Times призвала западные страны быстрее развивать искусственный интеллект для военных задач.

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