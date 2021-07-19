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Детей перепутали в роддоме, но они все же оказались братьями

Детей перепутали в роддоме, но они все же оказались братьями

Светлана была счастливой матерью, но несчастной женщиной. Муж её Семен умер, когда их сыну Сережке было всего пять лет.

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Vera Dobryagina
Муженёк не промах был)))
Lena Heidel
Свежо придание, но верится с трудом.
Виктор
Сказка !
Ина
Так муж Семён (как было написано в начале) или всё-таки Антон? Хоть перечитывайте свой бред перед тем, как выкладывать сюда.
Vera Dobryagina
А я ещё не поняла, как же анализ ДНК? Который показал, что Серёжка не был Светиным сыном? Если мальчишки братья по отцу, то кто родил Сережку?
Татьяна Хлусова
Ну как кто? Серёжку родила Люба, а Света родила того ребёнка, которого Люба считала своим сыном. А папу Света на ДНК не проверяла, проверяла только, её сын или нет. Так что всё логично, непонятно только, как папу звали. Или он в другой семье под другим именем жил?
Vera Dobryagina
В другой семье он жил под прикрытием, как и положено разведчику)))

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