Детей перепутали в роддоме, но они все же оказались братьями

5МИНУТКАЗдоровьеДетей перепутали в роддоме, но они все же оказались братьями Светлана была счастливой матерью, но несчастной женщиной. Муж её Семен умер, когда их сыну Сережке было всего пять лет.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaМуженёк не промах был)))Lena HeidelСвежо придание, но верится с трудом.ВВикторСказка !ИнаТак муж Семён (как было написано в начале) или всё-таки Антон? Хоть перечитывайте свой бред перед тем, как выкладывать сюда.Vera DobryaginaА я ещё не поняла, как же анализ ДНК? Который показал, что Серёжка не был Светиным сыном? Если мальчишки братья по отцу, то кто родил Сережку?Татьяна ХлусоваНу как кто? Серёжку родила Люба, а Света родила того ребёнка, которого Люба считала своим сыном. А папу Света на ДНК не проверяла, проверяла только, её сын или нет. Так что всё логично, непонятно только, как папу звали. Или он в другой семье под другим именем жил?Vera DobryaginaВ другой семье он жил под прикрытием, как и положено разведчику)))Комментировать
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