Врач Платонова развеяла самые популярные мифы о рентгене

Это обследование не вызывает быстрое развитие рака Рентгеновские лучи — важный инструмент в медицинской диагностике, но вокруг них существует множество мифов, заявила в интервью РИАМО главврач отделения радионуклидной и лучевой диагностики АО «Медицина», к.