Врач Платонова развеяла самые популярные мифы о рентгене

Это обследование не вызывает быстрое развитие рака Рентгеновские лучи — важный инструмент в медицинской диагностике, но вокруг них существует множество мифов, заявила в интервью РИАМО главврач отделения радионуклидной и лучевой диагностики АО «Медицина», к.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии