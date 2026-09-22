Федорищев: атака БПЛА на Самарскую область привела к повреждению жилых домов

В Самарской области из-за ночной атаки украинских беспилотников повреждены гражданские объекты. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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