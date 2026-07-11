Многомиллионная закупка Ларионова, перестройка «Автомобилиста» и Ливо для Буше. 5 клубов, взорвавших рынок КХЛ

«Ак Барс» спит, «Локомотиву» не нужно усиление.Пока казанские болельщики ждали хоть каких-то покупок от Марата Валиуллина и дождались только подписания Алексея Бывальцева, трансферная кампания минского «Динамо» буквально встала из-за промедления с назначением нового главного тренера, а «Локомотив» никуда не спешит и точечно усиливает чемпионский состав, другие клубы взрывают трансферный рынок.