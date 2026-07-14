Франция — Испания в полуфинале ЧМ, «Тур де Франс» и баскетбол

Лучший спорт 14 июля: Локомотив» против ЦСКА в футболе, Ищенко и Голдин в Летней лиге НБА, а также суперафиша на чемпионате мира! ✅ 🏀 2:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», Летняя лига НБА — 88:96 НБА — Летняя лига .
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