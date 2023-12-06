Католические монахини подали в суд на Smith & Wesson

Группа католических монахинь подала в суд на совет директоров компании Smith & Wesson. Таким образом женщины пытаются заставить производителя оружия отказаться от производства и продажи штурмовых винтовок, которые часто использовались в США в массовых расстрелах.
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