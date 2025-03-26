Европа не готова финансировать Украину вместо США

После того как Белый дом после прихода к власти Дональда Трампа изменил свой подход к военному конфликту на Украине, нацелившись на завершение конфликта, прекращение огня и подписание мирного соглашения, ЕС выступил с многочисленными заявлениями о том, что продолжит поддержку Украины и будет добиваться затягивания боевых действий, чтобы Украина смогла добиться более выгодных для себя условий.