В леса Тамбовской области выпустили около ста благородных оленей

Несколько семей благородных оленей выпустили в леса Тамбовской области. Такой подарок региону в прошедшие входные сделала семья предпринимателей из Сосновского округа, которая содержит и разводит этих животных.
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