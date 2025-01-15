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Царьград

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Киев переводит "элиту" в пехоту. Дубинский оценил: "Это Берлин апреля 1945-го"

Киев переводит "элиту" в пехоту. Дубинский оценил: "Это Берлин апреля 1945-го"

Бывший депутат Верховной рады Александр Дубинский оценил действия Киева по переводу "элиты" ВСУ в пехотные подразделения.

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