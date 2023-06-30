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Директор «Зенита» уверен, что на стадионе «Смена» во время Кубка PARI Премьер будут аншлаги: «На матчи не требуется Fan ID»

Турнир пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Помимо сине-бело-голубых в нем примут участие «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».

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