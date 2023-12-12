Музей «Малые Корелы» стал обладателем премии Russian Traveler Awards

Церемония вручения ежегодной туристической премии прошла накануне в Москве. Музей под открытым небом победил в номинации «Культурно-исторический объект / Музей»«Russian Traveler Awards 2023» — это онлайн-голосование от журнала Russian Traveler.
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