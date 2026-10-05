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Регионы России

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Число неявок на собеседования среди рабочих снизилось до 35% к 2026 году

Число неявок на собеседования среди рабочих снизилось до 35% к 2026 году

По результатам опроса, проведённого сервисом SuperJob среди представителей 1000 компаний из всех округов России, в 2026 году снизился процент неявок соискателей на собеседования без уважительных причин, особенно среди рабочей и младшей персонала.

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