Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост.
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Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост.