Китай в очередной раз предал Россию. На Игры БРИКС и Игры Дружбы никто из китайских спортсменов не приедет

В результате столь необдуманного решения, о последствиях которого предупреждали многие эксперты, в нашу страну хлынул поток индийских рупий, оказавшихся (какая неожиданность! ) просто никому не нужными, поскольку являются абсолютно неконвертируемой валютой.
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