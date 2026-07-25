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Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года. Об этом 25 июля сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

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