Халеп потерпела поражение в первом матче после возвращения

Симона Халеп в трех сетах уступила Пауле Бадосе. В Майами завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором экс-первая ракетка Симона Халеп проводила первый матч после отбытия дисквалификации.