Халеп потерпела поражение в первом матче после возвращения

Симона Халеп в трех сетах уступила Пауле Бадосе. В Майами завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором экс-первая ракетка Симона Халеп проводила первый матч после отбытия дисквалификации.
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