СК: несовершеннолетним за тяжкие преступления грозит до 10 лет лишения свободы

Следственный комитет предупреждает: за поджоги и другие преступления по заданию мошенников подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Американцы в шоке...
- СП Американцы в шоке...
- WSJ: у России ост...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым