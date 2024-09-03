«последние украинцы» будут заражать и европейцев…

Украина стала рассадником супербактерий, перед которыми бессильны любые антибиотики! Проблема настолько серьезная, что она стала сегодня, как видите, заглавной новостью в газете The Sunday Times! Информповодом послужила ампутация ноги 35-летнего украинского вояки, которого привезли в лучшую больницу Британии - госпиталь Святого Джорджа.