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Курские новости

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Губернатор Хинштейн поздравил курского журналиста Воробьёва с 88-летием

Губернатор Хинштейн поздравил курского журналиста Воробьёва с 88-летием

Василий Воробьёв, известный спортивный журналист и патриотический активист, продолжает работать в 88 лет и планирует доработать книги о курских спортсменах, включая первого олимпийского чемпиона Евгения Клевцова.

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