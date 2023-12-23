«Панатинаикос» и Джериан Грант обсуждают продление контракта до 2026 года

Нынешнее соглашение разыгрывающего рассчитано до лета 2024 года. Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос выложил в соцсетях фотографию Гранта с подписью «Надеюсь, ты понимаешь, что еще долго будешь представлять наш клуб ✍».