Yle: Финляндия лишилась огнеупорного кирпича из-за санкций против РФ

Отсутствие прочного огнеупорного кирпича из России стала проблемой для Финляндии, сообщает Yle.Авторы публикации отмечают, что после введения санкций импорт данного товара в страну прекратился, в результате чего местные производители столкнулись с целым рядом проблем.