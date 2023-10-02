Yle: Финляндия лишилась огнеупорного кирпича из-за санкций против РФ

Отсутствие прочного огнеупорного кирпича из России стала проблемой для Финляндии, сообщает Yle.Авторы публикации отмечают, что после введения санкций импорт данного товара в страну прекратился, в результате чего местные производители столкнулись с целым рядом проблем.
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