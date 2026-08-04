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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бразильский боец UFC Аллан Насименту умер в 34 года

Бразильский боец UFC Аллан Насименту скончался 3 августа в возрасте 34 лет.  Насименту нашли без сознания утром 3 августа.

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