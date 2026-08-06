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FiNE NEWS

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Карин Кнайсль предложила создать в России службу помощи иностранцам

Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, заявила о необходимости создания в России профессиональной службы помощи иностранцам, которые планируют жить и работать в стране.

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