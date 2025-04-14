Skoda Superb Sportline-2025 готов к осени выйти на рынок

Skoda Superb Sportline является условно спортивной версией флагманской линейки. Модель 2025 года, которая выйдет в серию примерно полгода спустя, сочетает в себе самую передовую начинку и выбор из трех силовых агрегатов.
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