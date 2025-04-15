Калужан предупредили о временном отключении пакетов программ ТВ и радио

21 апреля планируется проведение плановых профилактических работ на РТПС Калуга. Будут отключены передающие средства филиала РТРС Калужский ОРТПЦ, задействованные в эфирной трансляции пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом формате и радиопрограмм аналогового вещания.