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Калужан предупредили о временном отключении пакетов программ ТВ и радио

Калужан предупредили о временном отключении пакетов программ ТВ и радио

21 апреля планируется проведение плановых профилактических работ на РТПС Калуга. Будут отключены передающие средства филиала РТРС Калужский ОРТПЦ, задействованные в эфирной трансляции пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом формате и радиопрограмм аналогового вещания.

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