Конфликт на Ближнем Востоке: официальная позиция России

Владимир Путин и премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани (переговоры с которым состоялись накануне) приняли участие в пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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