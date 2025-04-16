Российские вертолёты уничтожили блиндажи и технику ВСУ в курском приграничье

Ударная группа армейской авиации ВКС России в составе вертолётов Ка-52м «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области.