Клиентоориентированности Тред/Страх и Ненависть в МТС Банке

﻿﻿Поэтому я решил открыть новый банковский счет где-нибудь, навел справки о Raiffeisen, они попытались вытянуть из меня всю информацию о моей жизни, пригласили меня в офис на следующий день и сказали, что я могу забрать свою карту, поэтому я пошел и получил билет, где вы зарабатываете деньги? Сколько? После этого они только обещали обратную связь, но я ее не получил, я принялся за дело, карта мне нужна была срочно, я искал в Google, где можно быстро открыть счет и так же быстро получить карту, неоднозначное предложение попалось на МТС Банк, поэ.