Фридману разрешили тратить миллионы рублей на охрану

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило попавшему под западные санкции российскому предпринимателю Михаилу Фридману тратить 26 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей) в месяц на выплаты сотрудникам службы безопасности и обслуживание системы видеонаблюдения.