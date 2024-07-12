Война или капитуляция

Третий президент, многолетний премьер, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Анатольевич Медведев описал в социальных сетях своё видение процесса капитуляции Украины и дальнейших взаимоотношений России с Западом.
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