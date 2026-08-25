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Суд признал законным увольнение учителя, называвшей учеников тупыми

Суд признал законным увольнение учителя, называвшей учеников тупыми

Московский городской суд оставил без изменения решение Черемушкинского районного суда, признавшего законным увольнение учителя химии школы № 15 Галины Бологовой за систематическое унижение учеников и психическое насилие.

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