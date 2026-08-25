Суд признал законным увольнение учителя, называвшей учеников тупыми

Московский городской суд оставил без изменения решение Черемушкинского районного суда, признавшего законным увольнение учителя химии школы № 15 Галины Бологовой за систематическое унижение учеников и психическое насилие.
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