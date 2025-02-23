Где крутой тюнинг «китайцев»?

Тюнинг BMW, Фольксвагенов и даже Лад — всего этого в природе полно. Одни машины доводят до кондиции (соответственно вкусу и бюджету заказчика), а другие так и остаются в виде фотошоп-тюнинга или 3d-моделей.
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