США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету в ходе испытания

Global Look Press/Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency Американские военные взорвали межконтинентальную баллистическую Minuteman III в ходе испытательного пуска из-за обнаружения аномалии, сообщает Reuters.
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