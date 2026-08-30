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Прибыль «Лукойла» выросла в полтора раза

Прибыль «Лукойла» выросла в полтора раза

«Лукойл» в первом полугодии 2026 года увеличил выручку на 8%, до 2,06 трлн рублей, а чистую прибыль акционеров — в 1,5 раза, до 431 млрд рублей.

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