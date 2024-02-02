Изношенный участок теплосетей заменили в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске

Продолжаются работы по модернизации сетей теплоснабжения в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Вблизи дома № 22 специалисты заменили один из самых изношенных участков основного трубопровода протяженностью 300 метров.
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