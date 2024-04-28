Какой сегодня праздник: 28 апреля – День работника скорой медицинской помощи

День рождения службы скорой медицинской помощи в России отмечается 28 апреля. В 2020 году правительство РФ официально признало этот день профессиональным праздником – Днем работника скорой медицинской помощи.
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