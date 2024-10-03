Врач Русакова назвала пять продуктов, которые обязательно нужно есть осенью

В списке тыква и груши Чтобы не столкнуться с простудой и гриппом в осеннее время года, необходимо включить в рацион ряд продуктов, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
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