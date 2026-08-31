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Регионы России

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Джон Гальяно отменил выставку в Метрополитен-музее из-за критики антисемитских высказываний

Джон Гальяно отменил выставку в Метрополитен-музее из-за критики антисемитских высказываний

Известный дизайнер Джон Гальяно решил отказаться от проведения персональной выставки John Galliano: Horizons в Метрополитен-музее, которая была запланирована на 9 мая 2027 года.

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