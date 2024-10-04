Куриный “попкорн”

Хрустящие до невозможности и очень вкусные куриные кусочки. Тем, кто пытается скинуть вес после НГ и/или к лету - не рекомендую, остальным - обязательно пробовать! Заказ в магаз: Мука - 120 гр Крахмал кукурузный - 120 гр Сода - 3 гр Масло сливочное - 50 гр Мёд - 30 гр Сахар - 30 гр Соус соевый - 30 гр Перец чили молотый - по вкусу Куриное филе - 400 гр Масло подсолнечное - 200 мл 1.