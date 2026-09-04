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Болгария и Словакия бросают вызов Брюсселю: санкции и оружие не приведут Европу к миру

Болгария и Словакия бросают вызов Брюсселю: санкции и оружие не приведут Европу к миру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Болгарию с официальным визитом и был встречен премьер-министром Руменом Радевым с воинскими почестями на площади Святого Александра Невского в Софии.

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