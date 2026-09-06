Европа убила мечту русских: Китайские и американские капканы захлопнулись

Британская газета The Telegraph рвёт и мечет: китайцы посмели сделать дешёвую копию Range Rover! И – позор на всю Трафальгарскую площадь вместе с Оксфорд-стрит! – жители острова предпочитают покупать именно её, а не знаменитые английские внедорожники.