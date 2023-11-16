ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий

Работа трех нарколабораторий пресечена на территории Волгограда и Волгоградской области. Их организовали семь россиян при координации украинских кураторов, сообщили 16 ноября в пресс-службе УФСБ России по региону.
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