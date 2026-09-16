ООО "Арктические промышленные системы" укрепляет технологический суверенитет страны

Александр Цыбульский и Мария Харченко в Архангельске посетили предприятие, нацеленное на импортозамещениеГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский вместе с депутатом Госдумы Марией Харченко посетили предприятие "Арктические промышленные системы", которое является резидентом Арктической зоны России.
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