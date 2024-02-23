Мужские и женские сердца стареют неодинаково

Сердце представителей сильной половины человечества по сравнению с тем, что есть у представительниц прекрасного пола, подвержено более быстрому старению, и идет оно по совсем другим физиологическим сценариям, утверждают американские ученые.
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